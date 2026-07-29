Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.
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Що відомо про заяву Зеленського?
За словами Зеленського, питання Криму наразі не є предметом переговорів із Росією, попри посилення ударів українських військових по ворогу.
Шкода, що ні. Або поки що ні. Але побачимо,
– заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що земля залишається одним із найважливіших питань для України, адже йдеться про її територію та історію.
Водночас президент зазначив, що основним пріоритетом є збереження життів.
Інші новини про удари ЗСУ по окупантах у Криму
Окупанти у Криму втратили важливу систему протиповітряної оборони. Розвідники ГУР атакували ворожий комплекс С-400 "Тріумф".
Відомо, що ЗРК С-400 окупанти також використовують для запуску по Україні швидкісних ракет.
Також 26 липня Сили оборони атакували об'єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового на території Криму. Його використовували для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення окупаційного війська.