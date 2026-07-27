Це сталося у ніч з 25 проти 26 липня 2026 року, кажуть у ГУР.

Що відомо про атаку на С-400?

У відомстві зазначили, що операцію виконали фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР МО. Спершу вони вистежили російський ЗРК С-400 на окупованому півострові, а потім завдали по ньому нищівних ударів дронами.

Як наслідок – спалено пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, що входять до складу комплексу.

Цим ударом ГУР послабили не лише протиповітряну оборону росіян у Криму, а й їхні можливості атакувати Україну балістикою. Відомо, що ЗРК С-400 окупанти також використовують для запуску по нашій країні швидкісних ракет.