Путин начал шантажировать: реально ли достичь перемирия в ближайшие месяцы

Российский диктатор Владимир Путин затягивает мирные переговоры по урегулированию войны. Дональду Трампу нужно действовать жестче.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, различные источники сообщали, что Трамп хотел достичь перемирия на 20 апреля, когда будет Пасха и 100 дней его президентства. Но он наделал много ошибок – и получил затягивание процесса со стороны Путина.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Фесенко, Соединенные Штаты сразу сделали много "анонсов" различных уступок со стороны Украины. Теперь Путин открыто перешел к шантажу и требует все новых и новых уступок. Мирные переговоры еще не зашли в тупик. Но уверенно туда идут.

При этом Трамп до сих пор отказывается жестко давить на Путина и Россию. Возможно, все из-за его специфического отношения к разным странам.

На тех, кто зависит от США, он любит давить. И нет разницы, или это союзник, или партнер. К тому, кто меньше зависит от Штатов, он относится по-другому. По его мнению, давление там действует ограниченно. Поэтому лучше договариваться,

– считает Фесенко.

Сейчас и Трамп, и Путин хотят договориться между собой. Но никто не собирается идти на какие-то компромиссы. И, возможно, российский диктатор считает, что может определенным образом манипулировать Трампом. Оттуда абсурдные заявления, что "Путин молился за Трампа" и так далее.

Вероятнее всего, у Трампа есть понимание, что чрезмерные уступки Путину результаты не дают. Они лишь тормозят весь процесс. А сам президент США начинает выглядеть слабым. Поэтому важно увидеть, какими будут его дальнейшие шаги.

Думаю, что Трамп имеет определенное недовольство. США нужно будет продемонстрировать какое-то давление в сторону России. Иначе будет стагнация переговорного процесса. А Путин сейчас не выйдет из переговоров. Он "прощупывает" Трампа. Смотрит, как работает подъем ставок. Если Трамп проявит слабость, то все мирные инициативы можно будет списать,

– отметил Фесенко.

Пока кажется, что существенного прогресса в переговорах до 20 апреля не будет. Трампу нужно будет начать давить на Путина, чтобы все пошло значительно быстрее. Тогда уже можно будет говорить о каком-то прогрессе. Возможно, это будет прекращение огня в воздухе или что-то другое, что приблизит Украину к общему прекращению огня.