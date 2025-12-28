Экс-глава МИД сказал, что может помешать Зеленскому договориться с Трампом

Уже 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом в США. Важно, чтобы его удалось убедить давить на Россию. Хотя это непростая задача.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что нынешний мирный план содержит некоторые специфические пункты, которые неприемлемы для Украины. Нужно как-то выходить из этой ситуации.

Зеленский прибыл в Майами, чтобы встретиться с Трампом

Как убедить Трампа надавить на Россию?

Как отметил Огрызко, пока Трамп не собирается усиливать давление против российского диктатора. Кажется, что он искренне любит Путина и других автократов и диктаторов. Ему также нравятся праворадикальные силы, которые хотят "взорвать" Европу.

При этом европейские страны достаточно сдержанно реагируют на заявления Трампа. Там не хотят, чтобы он окончательно отвернулся от них. Европа не хочет оказаться один на один с Россией, которая угрожает напасть.

Довольно сложная ситуация, когда и Европа не может сильно на Трампа давить, боясь его разозлить. Трамп не хочет давить на Путина, потому что его любит. А мы в центре этого круговорота,

– сказал Огрызко.

Если Зеленский сможет хотя бы как-то подтолкнуть Трампа в сторону того, чтобы он усилил давление против России, то это уже будет хорошо. Однако понятно, что это сделать сложно.

Зеленский уже прибыл в США