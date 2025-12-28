Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що теперішній мирний план містить деякі специфічні пункти, які неприйнятні для України. Потрібно якось виходити з цієї ситуації.

Як переконати Трампа натиснути на Росію?

Як наголосив Огризко, наразі Трамп не збирається посилювати тиск проти російського диктатора. Здається, що він щиро любить Путіна та інших автократів та диктаторів. Йому також до вподоби праворадикальні сили, які хочуть "підірвати" Європу.

При цьому європейські країни досить стримано реагують на заяви Трампа. Там не хочуть, аби він остаточно відвернувся від них. Європа не хоче опинитися сам на сам з Росією, яка погрожує напасти.

Доволі складна ситуація, коли і Європа не може сильно на Трампа тиснути, боячись його розлютити. Трамп не хоче тиснути на Путіна, бо його любить. А ми в центрі цього коловороту,

– сказав Огризко.

Якщо Зеленський зможе хоча б якось підштовхнути Трампа в бік тому, аби він посилив тиск проти Росії, то це вже буде добре. Однак зрозуміло, що це зробити складно.

Зеленський вже прибув до США