Соглашение о мире в Украине: Макрон объяснил, что будет, если Россия нарушит договоренности

Президент Франции 24 февраля находится в США. Во время пресс-конференции в США Эммануэль Макрон высказался относительно возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Макрона и Трампа. Президент США убежден, что гарантами мира в Украине будут выступать европейские страны.

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Что ждет Россию, если она нарушит мирные соглашения

Французский лидер является одним из тех европейцев, кто постоянно говорит о возможном введении миротворцев в Украину. Поэтому он сделал заявление по России и польстил Трампу.

Если есть соглашение, подписанное Украиной и Россией, благодаря усилиям президента Трампа, и если мы предоставляем гарантии, а Россия нарушает это соглашение, то это будет конфликт со всеми, кто вовлечен в мирный процесс. И это изменение. Этого мы не видели в прошлом. Это не то, что мы видели в 2014 году. Итак, это настоящее изменение, которое мы отмечаем. Мы имеем этот потенциал сдерживания с американской стороны,

– сказал Макрон.

Идею введения миротворцев в Украину, которую впервые высказал Макрон, обсуждают все предметнее. Дональд Трамп передал слова Путина, якобы Россия не против этого шага. Более того, Путин сказал, что не против сохранения Украины как государства, но при определённом условии. А в сети вирусится отрывок видео, где слышно, что диктатор говорит "в Украине" вместо привычного россиянам "на".