Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Макрона і Трампа. Президент США переконаний, що гарантами миру в Україні виступатимуть європейські країни.

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Що чекає на Росію, якщо вона порушить мирні угоди

Французький лідер є одним із тих європейців, хто постійно говорить про можливе введення миротворців в Україну. Тож він зробив заяву щодо Росії і полестив Трампу.

Якщо є угода, підписана Україною та Росією, завдяки зусиллям президента Трампа, і якщо ми надаємо гарантії, а Росія порушує цю угоду, то це буде конфлікт з усіма, хто залучений до мирного процесу. І це зміна. Цього ми не бачили в минулому. Це не те, що ми бачили у 2014 році. Отже, це справжня зміна, яку ми відзначаємо. Ми маємо цей потенціал стримування з американського боку,

– сказав Макрон.

Ідею введення миротворців в Україну, яку вперше висловив Макрон, обговорюють дедалі предметніше. Дональд Трамп передав слова Путіна, нібито Росія не проти цього кроку. Ба більше, Путін сказав, що не проти збереження України як держави, але за певної умови. А в мережі віруситься уривок відео, де чутно, що диктатор каже "в Україні" замість звичного росіянам "на".