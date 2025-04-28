Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, добавив, что если Трамп выйдет из переговорного процесса, он активизирует свои усилия, чтобы предоставить более существенную поддержку Украине в этой ситуации.

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Чего боится глава Кремля?

На данный момент российская армия, несмотря на привлеченный многочисленный человеческий ресурс, не достигла значительных успехов на фронте, зато несет огромные потери. Одновременно с этим российская экономика находится в свободном падении.

Поэтому Путин не может позволить себе непрерывную войну. США могут бросить свою военную мощь на поддержку Украины,

– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Путин боится этого и это одна из причин того, почему он накануне Пасхи решил объявить временное перемирие. Сразу после заявления Соединенных Штатов об их возможном выходе из переговоров российский диктатор якобы ввел 30-часовую остановку боевых действий.

"Но все знают, что Россия не прекращала воевать. Не думаю, что ему удалось кого-то обмануть такими действиями. Предположение, что выход США из переговоров будет плохим для Украины – не является правильным", – озвучил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник армии Великобритании в отставке подчеркнул, что российские войска несут очень высокий уровень потерь на поле боя. Срочников не хватает, России приходится платить все больше и больше денег, чтобы набрать в армию контрактников. Кремлю приходится вербовать уже и жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Такое решение является непопулярным.

Российская экономика не сможет выдержать эту войну долго, особенно если цены на нефть продолжат падать. Нефть является основным источником денег для финансирования российской военной машины,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Глава Кремля, как подытожил полковник армии Великобритании в отставке, быстро осознает, что отсутствие мирного соглашения может обернуться для него очень серьезными последствиями. Поэтому Путин вероятно прилагает большие усилия, чтобы оно было заключено и чтобы США не покинули переговорный процесс.

Отметим, по мнению политолога Тараса Загороднего, если США выйдут из переговоров, Россия попадет в ловушку и тогда у Вашингтона будут развязаны руки. Американцы уже не будут в роли посредников и смогут продавать Украине оружие. Он также считает, что США недооценили субъектность Украины и переоценили субъектность России.