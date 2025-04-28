Про це в етері 24 Каналу наголосив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, додавши, що якщо Трамп вийде з переговорного процесу, він активізує свої зусилля, щоб надати більш суттєву підтримку Україні в цій ситуації.

Дивіться також "Путін розглядає сценарій завершення "СВО": коли це можливо

Чого боїться очільник Кремля?

На цю мить російська армія, не дивлячись на залучений численний людський ресурс, не досягла значних успіхів на фронті, натомість зазнає шалених втрат. Одночасно з цим російська економіка перебуває у вільному падінні.

Тому Путін не може дозволити собі безперервну війну. США можуть кинути свою військову міць на підтримку України,

– вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Путін боїться цього і це одна з причин того, чому він напередодні Великодня вирішив оголосити тимчасове перемир'я. Одразу після заяви Сполучених Штатів про їх можливий вихід з переговорів російський диктатор буцімто запровадив 30-годинну зупинку бойових дій.

"Але всі знають, що Росія не припиняла воювати. Не думаю, що йому вдалося когось обдурити такими діями. Припущення, що вихід США з переговорів буде поганим для України – не є правильним", – озвучив Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник армії Великої Британії у відставці підкреслив, що російські війська зазнають дуже високого рівні втрат на полі бою. Строковиків не вистачає, Росії доводиться платити все більше і більше грошей, аби набрати в армію контрактників. Кремлю доводиться вербувати вже й жителів Москви та Санкт-Петербургу. Таке рішення є непопулярним.

Російська економіка не зможе витримати цю війну довго, особливо якщо ціни на нафту продовжать падати. Нафта є основним джерелом грошей для фінансування російської військової машини,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Очільник Кремля, як підсумував полковник армії Великої Британії у відставці, швидко усвідомлює, що відсутність мирної угоди може обернутися для нього дуже серйозними наслідками. Тому Путін ймовірно докладає великих зусиль, щоб вона була укладена і щоб США не покинули переговорний процес.

Зазначимо, на думку політолога Тараса Загороднього, якщо США вийдуть з переговорів, Росія потрапить у пастку і тоді у Вашингтона будуть розв'язані руки. Американці вже не будуть у ролі посередників та зможуть продавати Україні зброю. Він також вважає, що США недооцінили суб'єктність України й переоцінили суб'єктність Росії.