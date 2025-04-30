Есть надежда, что все изменится: экс-глава МИД ответил, что будет, если США выйдут из переговоров

Администрация Дональда Трампа угрожает, что может выйти из переговорного процесса, если стороны будут отказываться от дальнейшего сотрудничества. В этом случае важно понимать несколько моментов.

Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что Украина и Европа пытаются не допустить отстранения США от войны. Однако необязательно, что ситуация ухудшится окончательно.

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Станет ли выход США из переговоров критическим для Украины

В США, по данным СМИ, представили новый "мирный план", который якобы должен способствовать завершению войны. Впрочем в нем содержатся неприемлемые для Украины пункты. В частности, говорится о де-юре признании Крыма, а также де-факто признании других оккупированных областей российскими.

Кроме того, Украина, по этому плану, должна отказаться от стремления к вступлению в НАТО, а ЗАЭС хоть бы и вернулась под контроль Киева, но официально объект контролировали бы американцы. К тому же электроэнергию должны распределять как Украине, так и России.

После появления этого "мирного плана" в информационном пространстве, в Белом доме снова напомнили, что США выйдут из переговоров, если стороны не захотят заключить соглашение.

Политически это, видимо, было бы не очень хорошо, ведь все еще есть надежда у нас и европейцев, что что-то может измениться. Если Штаты просто хлопнут дверью, такой вариант уже будет невозможным. Лучше хоть что-то, чем полный ноль

– отметил Владимир Огрызко.

Однако возникает вопрос, действительно ли Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса, ведь посадить стороны за стол переговоров – это его же идея.

"За сто дней правления Трампа что во внешней, что во внутренней политике – провал на провале. Трамп развалил отношения, которые выстраивались десятилетиями – с европейскими партнерами, с Канадой. В этих обстоятельствах нам никуда не нужно спешить, не нужно сразу соглашаться на невыгодные условия", – подчеркнул экс-министр.

Заявления США о выходе из переговорного процесса не означают, что Украине срочно нужно соглашаться на неприемлемые условия. Украина должна настаивать на отстаивании собственных интересов. Что важно, мы не остаемся одни – европейские партнеры продолжают поддерживать Украину. Более того, некоторые аналитики считают, что выход США из переговоров может сыграть на руку Киеву.

Например, ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан Макбет в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что такой сценарий может стать худшим из возможных для России. Ведь это будет означать, что ведущую роль в мирном урегулировании будет играть Европа, которая гораздо жестче относится к России, чем США.