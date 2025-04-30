Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що Україна та Європа намагаються не допустити відсторонення США від війни. Проте необов'язково, що ситуація погіршиться остаточно.

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Чи стане вихід США з переговорів критичним для України

У США, за даними ЗМІ, представили новий "мирний план", який нібито має сприяти завершенню війни. Втім у ньому містяться неприйнятні для України пункти. Зокрема, мовиться про де-юре визнання Криму, а також де-факто визнання інших окупованих областей російськими.

Крім того, Україна, за цим планом, має відмовитися від прагнення до вступу у НАТО, а ЗАЕС хоч би й повернулась під контроль Києва, але офіційно об'єкт контролювали б американці. До того ж електроенергію мали б розподіляти як Україні, так і Росії.

Після появи цього "мирного плану" в інформаційному просторі, у Білому домі знову нагадали, що США вийдуть з переговорів, якщо сторони не захочуть укласти угоду.

Політично це, мабуть, було б не дуже добре, адже все ще є надія у нас та європейців, що щось може змінитися. Якщо Штати просто грюкнуть дверима, такий варіант уже буде неможливим. Краще хоч щось, ніж повний нуль

– зазначив Володимир Огризко.

Однак постає запитання, чи справді Дональд Трамп може вийти з перемовного процесу, адже посадити сторони за стіл переговорів – це його ж ідея.

"За сто днів правління Трампа що у зовнішній, що у внутрішній політиці – провал на провалі. Трамп розвалив відносини, які вибудовувалися десятиліттями – з європейськими партнерами, з Канадою. За цих обставин нам нікуди не потрібно поспішати, не потрібно одразу погоджуватися на невигідні умови", – наголосив ексміністр.

Заяви США про вихід з перемовного процесу не означають, що Україні терміново потрібно погоджуватися на неприйнятні умови. Україна має наполягати на відстоюванні власних інтересів. Що важливо, ми не залишаємось самотні – європейські партнери продовжують підтримувати Україну. Ба більше, деякі аналітики вважають, що вихід США з перемовин може зіграти на руку Києву.

Наприклад, ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян Макбет у розмові з 24 Каналом підкреслив, що такий сценарій може стати найгіршим з можливих для Росії. Адже це означатиме, що провідну роль у мирному врегулюванні відіграватиме Європа, яка набагато жорсткіше ставиться до Росії, ніж США.