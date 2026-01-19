Путину придется идти на уступки, – оппозиционер сказал, что станет последней каплей
- Примерно 70% нефтяной сферы России находится под санкциями, что может спровоцировать большие проблемы для Кремля.
- Украина, Европа и США подготовили совместный мирный план, который передали России, ответа от Путина ожидают до конца января 2026 года.
Джозеф Байден перед тем как уйти с поста президента принял два важных решения, которые начали действовать в январе 2025 года. Они могут серьезно повлиять на войну в Украине и ход переговоров.
Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что речь идет о санкциях в отношении двух крупных нефтяных компаний России. Они составляют 20% российского нефтяного экспорта.
Смотрите также Участник войны, отец преступников и куратор попов УПЦ МП: расследование о главном военном священнике РПЦ по Крыму
Что заставит Путина идти на уступки?
Президент Дональд Трамп в течение всего 2025 года пугал Владимира Путина возможными санкциями, и только в конце года все-таки согласился ввести их в действие. Это были действительно болезненные ограничения для России, ведь касались крупнейших нефтяных компаний – "Лукойл" и "Роснефть".
Они составляют 50% общей добычи России. Если добавить еще 20%, которые вступили в действие в январе 2025-го, то понятно, что 70% нефтяной сферы находятся под санкциями,
– добавил Евгений Савостьянов.
Это сильный удар, поэтому в январе 2026-го мы видим результат. Многие индийские компании переходят на свой традиционный рынок, где они покупали всегда. Это Ближний Восток. Так же делают многие китайские компании.
У Путина есть с этим проблемы. Если американцы и европейцы совместно будут контролировать выполнение санкций, то проблемы будут только нарастать. Уже сейчас они заметны, также добавляется рост инфляции, цен, налогов.
Если все эти обстоятельства сойдутся, то 2026 год может стать очень опасным для Владимира Путина. А это означает, что его режим будет становиться слабее. Возможно, ему придется согласиться на уступки,
– заметил Евгений Савостьянов.
Для того, чтобы сделка выглядела для него выигрышной, глава Кремля сейчас формулирует максимальные требования, чтобы потом от них отказаться и делать вид, будто он также пошел на уступки. Все это не более, чем политическая игра.
Европейцы и украинцы понимают, что Путин манипулирует, но самое важное, чтобы это понимали в Соединенных Штатах. Реальное положение дел мы вскоре увидим, учитывая следующие решения Дональда Трампа.
Какова позиция России на переговорах?
- Украина, Европа и США подготовили совместный проект мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Его передали России. Ожидается, что Путин даст ответ по документу до конца января 2026 года. Владимир Зеленский отметил, что хочет услышать его позицию еще до того, как обсудит с Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины.
- Хотя публично Путин не комментировал мирный план, но представитель России в ООН в очередной раз выступил с угрозами Киеву. Василий Небензя заявил, что страна-агрессор "будет решать проблемы военным путем". Это будут делать до тех пор, пока Зеленский не согласится на требования России.
- Представитель Путина сообщил, что в Кремле ждут визита представителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы открыта к переговорам, а усилия США совпадают с интересами Москвы. Также он упомянул о важности "объединить усилия ради мира".