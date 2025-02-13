Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, – глава Пентагона Хегсет

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России. Он также утверждает, что возвращения всех оккупированных территорий не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Хегсета по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 13 февраля.

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Трамп ведет переговоры "с позиции силы"

Хегсет заявил, что Трамп не идет на уступки Путину, а ведет переговоры с главой Кремля "с позиции силы".

"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, – это откровенные уступки Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", – сказал он.

Глава Пентагона добавил, что границы Украины не будут восстановлены в пределах до 2014 года, потому что это не является реалистичным.

"Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены до того, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину", – сказал Хегсет.

Он также подчеркнул, что по итогам переговоров России и Украины ни Путин, ни Зеленский не получат всего того, чего они хотели изначально.

И это не уступка Путину – это принятие реализма. Президент Зеленский понимает реалии на местах, президент Путин понимает реалии на местах,

– заявил глава Пентагона.

Напомним, что Пит Хегсет также заявлял, что "весь мир и США" инвестируют в мир путём переговоров, и такой "быстрый толчок к миру" и переговоры с Путиным не является предательством Украины.