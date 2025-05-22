Швейцария подтвердила готовность принять переговоры Украины и России, – Ермак

Швейцария подтвердила свою готовность принять будущие международные встречи, которые будут посвящены урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Где может состояться новый раунд переговоров

Андрей Ермак рассказал, что в продолжение встречи и договоренностей президентов Украины и Швейцарии, он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Руководитель ОП рассказал ему о встрече в Стамбуле 16 мая и переговорах о завершении войны с Россией. Политики также обсуждали будущее диалога о справедливом мире.

Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию. Работаем дальше,

– подытожил Ермак.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда мирных переговоров. По словам президента, площадкой для такой встречи может стать Стамбул, Ватикан или Швейцария.

Впоследствии Андрей Ермак заявил, что следующей встрече с российскими представителями должен предшествовать обмен пленными в формате "1000 на 1000".