Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Де може відбутися новий раунд переговорів

Андрій Єрмак розповів, що в продовження зустрічі й домовленостей президентів України та Швейцарії, він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

Керівник ОП розповів йому про зустріч у Стамбулі 16 травня та перемовини про завершення війни з Росією. Політики також обговорювали майбутнє діалогу про справедливий мир.

Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання. Працюємо далі,

– підсумував Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду мирних переговорів. За словами президента, майданчиком для такої зустрічі може стати Стамбул, Ватикан або Швейцарія.

Згодом Андрій Єрмак заявив, що наступній зустрічі з російськими представниками має передувати обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".