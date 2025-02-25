Путин и россияне не хотят заканчивать войну в Украине, – ISW

Глава Кремля Владимир Путин настроен вести войну до полной капитуляции Украины, что поддерживает и большинство россиян. В то же время население России уже испытывает экономические трудности из-за значительных расходов на затяжную военную кампанию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Хотят ли граждане России продолжения войны

По данным недавних социологических опросов, большинство россиян продолжают поддерживать войну против Украины вплоть до ее полной капитуляции.

В то же время жители России все больше испытывают экономические потери, вызванные трехлетней войной. Это ставит под сомнение способность Путина и в дальнейшем балансировать с подходом "продукты и вооружение" в средне- и долгосрочной перспективе.

Президент России Владимир Путин пока остается преданным продолжению своей войны в Украине, даже несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления. Он не демонстрирует никаких признаков переосмысления своей решимости склонить Украину к капитуляции,

– отмечают аналитики.

К слову, Путин поделился подробностями своей телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Кремля сообщил, что встреча "группы мира" в Нью-Йорке состоится уже скоро. Впрочем, он не предоставил деталей, что это за группа и кто в нее входит.