Эрдоган предложил Турцию как место для переговоров США, Украины и России

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою страну как место для будущих переговоров Соединенных Штатов, Украины и России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, информирует 24 Канал.

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Эрдоган считает, что Турция – лучшее место для переговоров

Реджеп Эрдоган отметил, что дипломатические усилия администрации Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины соответствуют политике Турции. Также он подтвердил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между Россией, Украиной и США,

– заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что во время переговоров с Зеленским заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"В то же время я подчеркнул, что мы предоставим любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", – добавил он.

Президент Украины в свою очередь сказал, что, по его мнению, Турция также должна быть привлечена к разговору об окончании войны, как и Британии и другие "ключевые субъекты", которых затрагивают последствия российской агрессии.