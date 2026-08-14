Бизнес-интересы и не только: специалистка по США раскрыла планы США относительно мирных переговоров

США продолжают искать возможности для переговоров о прекращении войны России против Украины. Однако в этом процессе могут быть задействованы не только дипломатические, но и деловые интересы Вашингтона и его партнеров.

Политолог-американист Александра Филипенко сообщила 24 Каналу, что не ожидает в ближайшее время дипломатического прорыва. Но отдельно от переговорного трека может развиваться направление, связанное с бизнесом, вооружением и новыми технологиями.

Почему Кушнер может приехать в Киев

Филипенко обратила внимание на вероятный визит Джареда Кушнера в Киев. Она считает, что его роль может быть связана не только с работой в качестве представителя администрации Дональда Трампа.

Кушнер возглавляет инвестиционную компанию Affinity Partners, в которую вкладывают значительные средства государства Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Американистка о визите представителей США в Украину: видео

Поэтому, по мнению американистки, во время визита в Украину могут обсуждаться не только вопросы войны и мира, но и деловые договоренности. В частности, речь идет об украинском вооружении, антидроновых технологиях и других военных разработках.

Мелким шрифтом – как посланник Трампа, а большими буквами – как руководитель огромной инвестиционной компании Affinity Partners,

– сказала Филипенко.

В этом контексте также важно учитывать интересы стран Персидского залива, которые инвестировали в компанию Кушнера.

Важно! Специальный посланник США Стив Виткофф и бывший советник Джаред Кушнер могут впервые посетить Киев в конце августа 2026 года во время празднования 35-й годовщины Независимости Украины. Эта поездка планируется в рамках обсуждения дипломатических путей завершения войны после того, как ранее оба американских чиновника уже совершили несколько визитов в Москву.

США думают о своих интересах

Филипенко подчеркнула, что в контексте систем противовоздушной и противоракетной обороны Саудовская Аравия уже имеет заказ на 720 ракет Patriot. В то же время Украина остро нуждается в дополнительных средствах защиты от российских баллистических ракет.

Американские компании планируют на десятилетия вперед и стремятся сохранить лидерство на мировом рынке вооружений. Поэтому передача Украине определенных технологий может рассматриваться с учетом того, не создаст ли это будущего конкурента для американского оборонного сектора.

Они задумываются о том, останутся ли они лидерами мирового рынка вооружений, будут ли все покупать у них оружие и в 2050 году,

– отметила Филипенко.

По ее словам, именно поэтому переговоры с участием Кушнера могут касаться не только завершения войны, но не стоит ожидать от этих дипломатических контактов быстрого прорыва. Однако есть перспективы сотрудничества в сфере вооружений и технологий.