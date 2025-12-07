Это принципиально для США: какими могут быть дальнейшие шаги Трампа в отношении России
- Трамп пытается показать, что не стремится к капитуляции Украины и готов надавить на Путина.
- Мирные переговоры сосредоточены на территориальных аспектах, ведь Россия настаивает на выполнении своих условий.
Россияне делают последние попытки убедить посланцев Дональда Трампа поддержать требования Кремля. Но рано или поздно в США поймут, что единственный выход – давить на Россию.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что другого варианта нет. Владимиру Путину не удается заставить Украину к капитуляции.
К теме В Bloomberg объяснили, почему Европа стремится избежать сдачи Донбасса, на которой настаивают США
На какие действия готовы в США в отношении Кремля?
Трампу важно показать своей партии и в целом американскому обществу, что он не стремится к капитуляции Украины. Для этого придется пойти на определенные шаги и надавить на Путина.
Мы не знаем, какие есть подводные камни и о чем Путин 5 часов говорил с представителями Трампа. Вполне возможно весь разговор не касался только российско-украинской войны.
Обратите внимание! Владимир Путин назвал эту встречу "очень полезной", но добавил, что Россия все-таки не соглашается с некоторыми пунктами мирного плана. Диктатор отметил, что оккупанты якобы "захватят весь Донбасс и Новороссию любым путем".
"Вероятно, американцам во время встречи также рассказывали сколько они могут заработать, сотрудничая с Россией. Для США – это принципиальная история. Трамп и все его окружение являются капиталистами. Они хотят обогатиться любой ценой", – заметил политолог.
Именно поэтому от них можно ожидать чего угодно. Если россияне снова обещают им большую выгоду, то они на это поведутся.
Последние новости о мирных переговорах
- Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что есть два вопроса, которые препятствуют заключению мирного соглашения. Он выделил территориальные аспекты и контроль над Запорожской АЭС. По словам чиновника, мы находимся на "последних 10 метрах до урегулирования войны".
- Западные СМИ, со ссылкой на свои источники, подтверждают, что самые сложные переговоры продолжаются по территориальным вопросам и гарантий безопасности. Россия продолжает настаивать на том, чтобы Вооруженные Силы Украины покинули всю Донецкую область. В США ищут новые идеи, чтобы сдвинуть переговоры с места.
- Владимир Зеленский продолжает регулярные переговоры с посланцами Трампа. В частности во время последнего телефонного разговора они обсудили ключевые аспекты, которые позволят закончить войну и гарантируют защиту от третьего нападения России. Президент добавил, что Украина настроена на результат, но Кремль снова не придерживается обещаний.