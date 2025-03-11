У Зеленского назвали три ключевых условия для достижения мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал три ключевых "критически важных" условия для Европы и США, выполнение которых позволит обеспечить длительный мир в Украине.

Они предусматривают давление на Россию на предоставление Украине необходимых гарантий безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку чиновника для издания The Guardian.

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Что нужно Украине

Накануне переговоров между делегациями в Джидде Андрей Ермак написал, что прекращение огня в Украине не может быть достигнуто только дипломатией, поскольку, чтобы обеспечить длительный мир, необходимо выполнить ряд условий. Одним из них является политическое и финансовое давление на Россию, чтобы "повысить цену восстановления конфликта".

Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и увеличить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и большую поддержку Украины,

– считает он.

По его мнению, заседание Европейского совета, которое состоялось на прошлой неделе, доказывает, что объединенная Европа может взять под контроль собственную безопасность и судьбу. Поэтому, по его словам, именно заинтересованность в прочной европейской безопасности побуждает Украину настаивать на выполнении вышеупомянутых условий для Европы и Соединенных Штатов.

"Десятилетнюю агрессию Москвы против Украины нельзя воспринимать легкомысленно – лидеры Европы признают это, и мы призываем их в это критическое время выполнить многообещающие договоренности, достигнутые в Брюсселе в прошлый четверг", – добавил руководитель Офиса Президента.

К слову, в начале переговоров с США в Джидде Андрей Ермак заявил о готовности Украины к конструктивным переговорам с США и важность обсуждения начала мирного процесса. В сотрудничестве с партнерами Украина стремится работать ради урегулирования вооруженного конфликта, отметил чиновник.