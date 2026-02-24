В частности, говорится об обмене пленных, возвращении тел, отношение Дональда Трампа и так далее. Политолог Олег Лисный разобрал 24 Каналу успехи и провалы мирных переговоров.

"Прежде всего любые переговоры – это скорее театр для одного актера. Нельзя считать, что любые переговоры для нас были нерезультативными. Давайте посмотрим на прикладные результаты", – сказал он.

Какие успехи и провалы переговоров?

Олег Лисный отметил, что не после всех переговоров, но возникают договоренности по обмену украинских пленных, возвращению тел. Это крайне важно. Это сопровождает если не большинство, то часть переговоров, которые были за последний период.

Мы оставили в основном в позитиве отношение главного зрителя этого театра, то есть Трампа. Мы не зашли в негативный контекст, чтобы он нас регулярно обвинял и принуждал. У него это волнообразно, но плюсов больше чем минусов, если мерить его отношение к нам,

– подчеркнул политолог.

Однако, по его словам, Владимир Путин также получил много позитивов от переговоров. В частности, Дональд Трамп начал общаться с кремлевским диктатором, что для многих лидеров стало сигналом, что они также могут это делать. Поэтому нужно менять инструментарий. Это вызов для наших партнеров, прежде всего для США.

