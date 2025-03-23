Минимум 2 пункта будут без компромиссов на переговорах: политолог назвал их

Украина должна договориться о 30 –дневном перемирии как первом этапе завершения войны. Однако пока рассматривается постепенное прекращение боевых действий. Даже в случае договоренности это будет лишь началом, ведь между сторонами остаются глубокие разногласия.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что первый этап перемирия предусматривает остановку атак на энергетические и инфраструктурные объекты.

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Если это удастся реализовать без серьезных нарушений, можно будет переходить к следующему этапу.

Какие ключевые вопросы мирного урегулирования

В то же время остается открытым вопрос контроля за соблюдением соглашения – вероятно, этим будет заниматься американская сторона, используя спутниковую и аэроразведку.

Если первый этап окажется успешным, следующим шагом, вероятно, станет прекращение огня в воздухе и на море. Третий этап, после которого может вступить в силу полное прекращение огня на 30 дней, будет касаться боевых действий на суше. Именно там происходят основные бои, и это будет самый сложный этап,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Россия настаивает на мирном соглашении на собственных условиях, и некоторые из них озвучивает Стив Уиткофф. Однако американская стратегия другая: сначала прекращение огня на 30 дней, если все в порядке – продолжение режима тишины, а уже потом – переговоры о полном завершении войны.

Ранее Россия настаивала на обратном: сначала мирные переговоры, затем соглашение и только после этого прекращение боевых действий. От этой позиции Москва не отказалась. Она выдвигает предварительные условия, в частности требования к Украине еще до начала полного прекращения огня: остановить мобилизацию и прекратить поставки западного оружия.

В то же время Россия не предлагает аналогичных ограничений для себя – ни по поставкам оружия из Северной Кореи, ни по собственному военному производству. Такой подход является односторонним, и Украина на это не согласится.

Относительно мирного соглашения я остаюсь скептическим. Если Россия согласится на прекращение огня, то только ради достижения собственных целей, в частности продолжение переговоров между Путиным и Трампом, возможно, по более широкой сделки, которая выходит за рамки войны в Украине. Однако Россия всегда сможет возобновить войну,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что мирное соглашение означает не просто остановку боевых действий, но и политическое урегулирование. Именно здесь стороны имеют принципиальные разногласия. Например, Россия требует признания всех оккупированных и аннексированных территорий своими. Она посягает на Запорожскую, Херсонскую и части Донецкой областей. Москва хочет, чтобы Украина официально признала их российскими и отдала контроль над ними.

"Это абсолютно неприемлемо для Украины. Президент Владимир Зеленский неоднократно публично заявлял, что Киев никогда не признает оккупированные территории российскими. Это тупик, и компромисс здесь невозможен даже теоретически", – сказал Фесенко.

Может ли Украина отказаться от вступления в НАТО

Политолог добавил, что еще одна ключевая тема – будущее Украины в НАТО. Очевидно, что при президентстве Дональда Трампа Украина не присоединится к Альянсу. Но есть важный нюанс: Украина не согласится добровольно отказаться от евроатлантической интеграции. Это официальная позиция Киева, о которой заявляли и Зеленский, и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Фесенко добавил, что Украина не позволит ни одной внешней стороне, даже США, ограничивать ее внешнеполитический суверенитет. Стремление к членству в НАТО и ЕС закреплено в Конституции, и ни один украинский переговорщик не может официально от него отказаться.

Россия, без сомнения, будет требовать, чтобы Украина зафиксировала нейтральный статус в Конституции. Однако это маловероятно. Это лишь два вопроса, по которым компромисса достичь невозможно. На самом деле таких вопросов больше, поэтому вероятность подписания мирного соглашения выглядит крайне сомнительной,

– сказал Фесенко.

Политолог отметил, что Украина может оказаться в состоянии без войны, но и без устойчивого мира. Это напоминает Корейский сценарий: войны нет уже 80 лет, но мирного соглашения также. Япония до сих пор не подписала мирный договор с Россией из-за территориального спора по Курильским островам.

Эти примеры показывают, что даже без соглашения можно достичь стабильного сосуществования. Однако ситуация остается неопределенной. Переговоры могут остановить боевые действия, но не гарантируют мира. А мирное соглашение на российских условиях нереалистично, ведь ни одна украинская власть – или Зеленский, или кто-то другой – не пойдет на такие уступки.