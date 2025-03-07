"Трамп не изменяет 3 своим принципам": Березовец объяснил каждый

Президент США Дональд Трамп всегда придерживается своей бизнес-логики. У него есть 3 основных принципа, которым он никогда не изменяет.

Говорится о принципах "атакуй", "никогда ни в чем не признавайся" и "не признавай своих поражений". Такое мнение 24 Каналу озвучил майор ВСУ Тарас Березовец.

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"У него есть некоторые принципы, которым он никогда не изменяет. Первый принцип этих переговоров – "атакуй". Это мы видим в отношениях с Украиной, Канадой, Данией, Мексикой. Это очень многих раздражает. Но именно благодаря этому в ведении переговоров Трамп достигал результатов, хотя не всегда", – сказал он.

Второй принцип Трампа – "никогда ни в чем не признавайся". Например, ему часто напоминают о том, что он обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Он отвечает, что США "сделали прогресс", и избегает лишних вопросов. Третий – "никогда не признавай своих поражений".

"В Кремле сильное беспокойство"

Тарас Березовец отметил, что Трамп давит на Украину, но одновременно давление будет осуществляться и на Россию. Хотя США дают Кремлю очень много обещаний, которые не выполняются.

С одной стороны, они им очень много обещают. В частности, снять санкции, позволить России вернуться в "Большую восьмерку". Однако, кроме заявлений, ничего не происходит. Есть только обещания, за которыми пока ничего не стоит,

– подчеркнул майор ВСУ.

В команде Трампа заявляют, что если Владимир Путин не согласится на мирный план Трампа, то санкции против России не только не будут сняты, а еще и будут усилены.

"Поэтому в Кремле очень сильное беспокойство. И западные СМИ, и российская оппозиционная пресса писала, что Путин "до конца не верит в свое счастье". Он считает, что ему готовят ловушку. Там никто не собирается расслабляться", – добавил Березовец.