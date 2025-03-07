Мовиться про принципи "атакуй", "ніколи ні в чому не зізнавайся" та "не визнавай своїх поразок". Таку думку 24 Каналу озвучив майор ЗСУ Тарас Березовець.

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"У нього є деякі принципи, яким він ніколи не зраджує. Перший принцип цих переговорів – "атакуй". Це ми бачимо у відносинах з Україною, Канадою, Данією, Мексикою. Це дуже багатьох дратує. Але саме завдяки цьому у веденні переговорів Трамп досягав результатів, хоча не завжди", – сказав він.

Другий принцип Трампа – "ніколи ні в чому не зізнавайся". Наприклад, йому часто нагадують про те, що він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Він відповідає, що США "зробили прогрес", та уникає зайвих запитань. Третій – "ніколи не визнавай своїх поразок".

"У Кремлі сильне занепокоєння"

Тарас Березовець зазначив, що Трамп тисне на Україну, але водночас тиск буде здійснюватись і на Росію. Хоча США дають Кремлю дуже багато обіцянок, які не виконуються.

З одного боку, вони їм дуже багато обіцяють. Зокрема, зняти санкції, дозволити Росії повернутися у "Велику вісімку". Однак, крім заяв, нічого не відбувається. Є тільки обіцянки, за якими поки нічого не стоїть,

– підкреслив майор ЗСУ.

У команді Трампа заявляють, що якщо Владімір Путін не погодиться на мирний план Трампа, то санкції проти Росії не тільки не будуть зняті, а ще й будуть посилені.

"Тому у Кремлі дуже сильне занепокоєння. І західні ЗМІ, і російська опозиційна преса писала, що Путін "до кінця не вірить у своє щастя". Він вважає, що йому готують пастку. Там ніхто не збирається розслаблятися", – додав Березовець.