Трамп готов заплатить бешеную цену: Россия нужна ему для реализации конкретного замысла

Переговоры с Россией нужны Дональду Трампу, чтобы договориться и сделать Европу зависимой от США. Для этого американский президент готов заплатить огромную цену.

Однако этот план не удастся, поэтому Трамп будет вынужден действовать на стороне Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

Читайте также На переговорах Россия сосредоточена на отношениях с США, – ISW

"Уже понятно, что сегодня цена, которую Трамп готов заплатить за так называемое желание закончить эту войну оказывается невероятной. Потому что уже с биржи в Нью-Йорке исчезло более 5 триллионов долларов", – сказал он.

В чем заключается план Трампа

Петр Кульпа предположил, что план Трампа – договориться с Россией против Европы, "накормить" Владимира Путина, чтобы у него не было никаких потребностей в Европе. Американский лидер хочет, чтобы российский диктатор создавал неопределенность, а также согласился на то, чтобы ударить вместе против Китая.

Этот план нереален. У них нет средств. Но я уверен, что когда придет осознание, что Трамп – очень успешный человек в достижении противоположных целей, чем он придумал, пойдет поворот. Тогда Трамп будет действовать на нашей стороне, потому что его заставят условия,

– считает экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Напомним, в России прокомментировали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров с США не обнародуют. По его словам, контакты России и США будут продолжаться, но конкретики пока нет.