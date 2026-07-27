В Кремле истерика: что указывает на изменение риторики Трампа по отношению к России

На саммите "Большой семерки" Дональд Трамп подписал финальную резолюцию, которая очень важна для Украины. В ней зафиксировано несколько важных вещей, которые уже испугали главу Кремля.

В частности, говорится об усилении санкционного давления на Россию. Как отметил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, также говорилось и о военной помощи.

Почему в России испугались

На ужесточение военной помощи уже серьезно отреагировали в России. Ведь зафиксирована поддержка с воздушной обороной и оружие для дальнобойных ударов.

В Кремле началась истерика, мол, это будет означать объявление войны России. Также важно, что на саммите зафиксировано изменение подходов. Страны "Большой семерки" настаивают на том, что сначала нужно остановить огонь, а потом уже вести переговоры,

– добавил Александр Леонов.

И с этим подходом согласен Китай. Так возникает определенный общий базис для того, чтобы договориться и вместе давить на Россию.

Еще один такой важный момент состоит в том, что к процессу присоединился Марко Рубио. Он встречался с Дональдом Трампом, а затем с Сергеем Лавровым. Становится понятно, что дело урегулирования войны теперь не принадлежит только двум посланникам Трампа – Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. К ней присоединился Рубио.

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Можем говорить, что Трамп запускает "злого полицейского", после встречи с Лавровым, четко сказал, что никаких договоренностей в Анкоридже не было. Рубио подчеркнул, что "дух Анкориджа" – это выдумки, ведь россияне не смогли договориться.

И я думаю, это такое послание Путину, что он что-то обещал, гарантировал, но это не было сделано. Если Украина этого не принимает, а россияне не смогли этого достичь, то нужны новые идеи. Здесь я вижу осторожный оптимизм,

– подчеркнул Александр Леонов.

Более того, визит блоггерки MAGA Лоры Лумер в Украину также свидетельствует об изменениях в подходах. Начинается работа со всеми электоратами, которые могут помочь Киеву. Сегодня многие республиканцы, избиратели считают, что нужно давить на Россию и помогать Украине. А появление таких людей в информационной политике как раз говорит об изменениях на самом высоком уровне.