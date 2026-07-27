Зокрема мовиться про посилення санкційного тиску на Росію. Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, також мовилось і про військову допомогу.

Чому у Росії злякалися

На посилення військової допомоги уже серйозно відреагували у Росії. Адже зафіксована підтримка з протиповітряною обороною та зброя для далекобійних ударів.

У Кремлі почалася істерика, мовляв, це означатиме оголошення війни Росії. Також важливо, що на саміті зафіксували зміну підходів. Країни "Великої сімки" наполягають на тому, що спершу треба зупинити вогонь, а потім вже вести переговори,

– додав Олександр Леонов.

І з цим підходом погоджується Китай. Так виникає певний спільний базис для того, щоб домовитись і разом тиснути на Росію.

Ще один такий важливий момент є у тому, що до процесу долучився Марко Рубіо. Він зустрічався з Дональдом Трампом, а потім з Сергієм Лавровим. Стає зрозуміло, що справа врегулювання війни тепер не належить лише двом посланцям Трампа – Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. До неї долучився Рубіо.

Чому Росія змінила риторику щодо війни: дивіться відео

Можемо говорити, що Трамп запускає "злого поліцейського", який після зустрічі з Лавровим, чітко сказав, що ніяких домовленостей в Анкориджі не було. Рубіо наголосив, що "дух Анкориджу" – це вигадки, адже росіяни не змогли домовитися.

І я думаю, це таке послання Путіну, що він щось обіцяв, гарантував, але це не було зроблено. Якщо Україна це не приймає, а росіяни не змогли цього досягти, то потрібні нові ідеї. Тут я бачу обережний оптимізм,

– підкреслив Олександр Леонов.

Ба більше, візит блогерки MAGA Лори Лумер до України також свідчить про зміни у підходах. Починається робота з усім електоратом, який може допомогти Києву. Сьогодні багато республіканців, виборців вважають, що треба тиснути на Росію і допомагати Україні. А поява таких людей в інформаційній політиці якраз говорить про зміни на найвищому рівні.