Это не будет приемлемо для всех, – Келлог об уступках, необходимых для окончания войны

Кит Келлог высказался относительно будущих переговоров Киева и Москвы о завершении войны. Также он сравнил Трампа с Рузвельтом.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог не исключил, что президент США может удвоить санкции против России, чтобы принудить ее к миру. В то же время он подчеркнул, что для окончания войны нужно, чтобы обе стороны конфликта пошли на уступки, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Надо будет найти компромисс

Келлог заметил, что война не завершится без переговоров между Киевом и Москвой.

Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки. Так уж они устроены. И именно здесь надо выяснить: Что является приемлемым? Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Будет ли это по душе всем? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс,

– объяснил чиновник.

Келлог отметил, что к заключению мирного соглашения надо подходить очень прагматично. Он сделал историческую отсылку к Портсмутскому договору, который ознаменовал окончание российско-японской войны, подчеркнув роль Франклина Рузвельта.

"Царь России и японцы были готовы выйти из переговоров, а Рузвельт фактически собрал их вместе и сказал: "Вы оба должны немного уступить", и они это сделали. И что произошло? Рузвельт получил Нобелевскую премию мира, а война прекратилась", – подытожил Келлог.

Недавно спецпредставитель отметил, что Владимир Зеленский дал понять, что он может смягчить свою позицию по территориям в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО или ядерное вооружение.