Путин не захочет вести переговоры до марта 2027 года, – Кислица

В настоящее время переговорный процесс, инициированный Дональдом Трампом, приостановлен. По мнению первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Кислицы, Россия не заинтересована в переговорах.

Он считает, что зимой у Москвы будут другие намерения. Об этом чиновник рассказал в интервью "Укринформ".

Что сказал Кислица?

Чиновник убежден, что Кремль будет пытаться наносить удары по украинской инфраструктуре. Целью Путина будет – заставить украинцев капитулировать.

Он будет считать, что украинцы не настолько сильны как нация, чтобы пережить эту зиму,

– заявил Кислица.

Бывший дипломат говорит, что вплоть до середины марта враг не будет рассматривать возможность ведения переговоров. Вместо этого российская стратегия предусматривает попытки расколоть общество.

Россия будет пытаться создать впечатление, что часть украинцев не выдержит трудностей и начнет выступать против власти.

Российская стратегия на следующую зиму, начиная еще с ранней осени, строится на расколе украинского общества: что кто-то не выдержит, кто-то начнет бежать, кто-то пойдет с вилами на власть или на сельсовет, на соседа, на брата. Путин не является гением, хотя некоторые считают его таковым, или интеллектуально сильным человеком. Но у него хватает сообразительности, чтобы проанализировать события, произошедшие в истории, в частности в России, Украине и Европе в XX веке,

– подчеркнул чиновник.

Ранее Кислица заявлял, что Россия сможет победить только в том случае, если украинцы ослабят себя и не будут едины. Чиновник считает, что этой зимой жителей Украины ждет "испытание на стойкость".