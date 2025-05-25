Кислица назвал условия для следующей встречи с россиянами

16 мая делегации России и Украины провели прямые переговоры в Стамбуле, где договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". В МИД уточнили, когда между сторонами возможна следующая встреча.

Необходимость новых переговоров должен определять президент Украины. Именно Зеленский будет формировать делегацию и предоставлять соответствующее распоряжение. Об этом сказал первый заместитель главы МИД Сергей Кислица в эксклюзивном интервью для "Мы – Украина", передает 24 Канал.

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Что нужно для второй встречи

Кислица отметил, что перед тем, как готовить повторную встречу, нужно убедиться, что Россия договороспособна. Для этого сначала должна быть реализована договоренность по обмену пленными.

Также чиновник отметил, что локация, "искренность" российских намерений и уровень уполномоченных лиц важны для проведения следующих переговоров.

Напомним, что 21 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться на следующей неделе в Ватикане.

Однако глава МИД России Лавров отверг возможность проведения переговоров в папской столице. Мол, неправильно, "когда две православные страны будут обсуждать на католической площадке вопрос об устранении первопричин".

Позже в Кремле заявили, что после завершения обмена пленными передадут Киеву так называемый меморандум – предложения по урегулированию войны. Документ, говорят россияне, уже на завершающей стадии.