Умеров сказал, когда состоится следующая встреча Зеленского и Трампа

Секретарь СНБО Рустем Умеров высказался о результатах переговоров в США. Он заявил, что 28 декабря состоялась важная встреча лидеров в рамках длительного переговорного процесса.

А также поблагодарил Дональда Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за конструктивную работу и вовлеченность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.

Что сказал Умеров о переговорах?

Умеров рассказал, что команды Украины и США ощутимо продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Он отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.

Кроме этого, удалось договориться о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе.

Какие результаты встречи Трампа и Зеленского: коротко о главном