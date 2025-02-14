Надо понимать стратегию Трампа, – в ЦПД разобрали дипломатические приемы лидера США

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации делают иногда противоречивые заявления. Однако ничего удивительного в этом нет. Таков их замысел.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что команда Трампа специально делает неоднозначные заявления. Так они влияют на переговорный процесс.

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О чем свидетельствуют заявления Трампа

Как отметил Коваленко, Трамп является одним из сторонников подхода стратегической неопределенности. Сейчас его команда избегает четко определенных позиций, чтобы сохранить себе место для маневра.

После одного сравнительно мягкого заявления следует достаточно жесткое. Была информация, что команда Трампа так же действует и на дипломатическом уровне. К примеру, во время разговоров делегаций.

Они расшатывают ситуацию. В том числе и Россию. Делают это, чтобы в конце концов получить выгодную позицию. Так заставляют оппонентов вестись на ложные упреки, чтобы они принимали не те решения, которые могли принять,

– сказал Коваленко.

Российский диктатор Путин хотел бы восстановить статус, который у него был до 2014 года. Тогда ему пожимали руки и общались напрямую. Команда Трампа забрасывает сюда "удочку", чтобы выиграть определенные позиции на переговорах.

Не стоит сейчас жить от измены до победы. Никто Украину не бросает. Ведется дипломатическая игра в сложных условиях. В том числе и для того, чтобы Россия отступила от своих неадекватных позиций. Еще будут эмоциональные качели. Но важно беречь свое эмоциональное состояние,

– отметил Коваленко.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что между Украиной и Россией получится достичь соглашения. Если же Путин откажется идти на мир, то Штаты вполне могут ударить санкциями по России. Он даже не отверг идею введения американских войск в Украину. Также он согласился, что может приехать в Россию ради переговоров.