Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що команда Трампа спеціально робить неоднозначні заяви. Так вони впливають на переговорний процес.

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Про що свідчать заяви Трампа

Як наголосив Коваленко, Трамп є одним із прихильників підходу стратегічної невизначеності. Зараз його команда уникає чітко визначених позицій, аби зберегти собі місце для маневру.

Після однієї порівняно м'якої заяви йде досить жорстка. Була інформація, що команда Трампа так само діє і на дипломатичному рівні. До прикладу, під час розмов делегацій.

Вони розхитують ситуацію. Зокрема й Росію. Роблять це, щоб зрештою отримати найвигіднішу позицію. Так змушують опонентів вестися на хибні закиди, аби вони ухвалювали не ті рішення, які могли ухвалити,

– сказав Коваленко.

Російський диктатор Путін хотів би відновити статус, який у нього був до 2014 року. Тоді йому тисли руки та спілкувалися напряму. Команда Трампа закидає сюди "вудочку", аби виграти певні позиції на перемовинах.

Не варто зараз жити від зради до перемоги. Ніхто Україну не кидає. Ведеться дипломатична гра у складних умовах. Зокрема й для того, аби Росія відступила від своїх неадекватних позицій. Ще будуть емоційні гойдалки. Але важливо берегти свій емоційний стан,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що між Україною та Росією вийде досягнути угоди. Якщо ж Путін відмовиться йти на мир, то Штати цілком можуть вдарити санкціями по Росії. Він навіть не відкинув ідею введення американських військ до України. Також він погодився, що може приїхати до Росії заради переговорів.