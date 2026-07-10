В частности, не смог сдержать обиду глава МИД России Сергей Лавров. В комментарии пропагандистам он заявил, что больше не верит заявлениям Запада о мирных переговорах.

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Какую претензию Кремль высказал Западу?

По его словам, Европа и США якобы не хотят закончить войну в Украине дипломатическим путем. Министр пригрозил, что Москва отказывается от "доброжелательного отношения" к Западу.

Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброжелательного отношения и надежд исчерпан окончательно,

– подчеркнул Лавров.

По его мнению, союзники Украины лишь имитируют готовность к переговорам. Сейчас они, мол, начали открыто выдвигать России ультиматумы.

Неудивительно, что в Кремле возмущаются. Ведь саммит НАТО показал, что цивилизованный мир готов и в дальнейшем поддерживать Украину, и не только на словах.

Так, лидеры НАТО согласовали, что в 2026 и 2027 годах Альянс выделит Украине военную поддержку на сумму не менее 140 миллиардов евро.

Со своей стороны Дональд Трамп пообещал предоставить Киеву право производить ЗРК Patriot. Кроме того, президент США одобрил дальнобойные удары по России. Атаки на российские НПЗ, по мнению Трампа, могут привести к окончанию войны.