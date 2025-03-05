За Зеленским – большинство украинцев: Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне

Марионетка Путина – Александр Лукашенко – внезапно высказался относительно мирных переговоров о войне в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси обратился сразу к Трампу, Зеленскому и главе Кремля.

Так, в интервью американскому блогеру Марио Науфалу Лукашенко заявил, что готов организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

Смотрите также "Надо копать и смотреть": Лукашенко поручил найти полезные ископаемые в Беларуси

Что сказал Лукашенко

Прежде всего, он отметил, что, мол, пока не надо давить на Зеленского, "каким бы он ни был". Самопровозглашенный президент считает, что лучше договориться с ним, убедить его, "потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества".

Лукашенко предложил Трампу приехать в Минск и договориться с Зеленским и Путиным "спокойно, без шума, без криков".

Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться,

– сказал политик.

Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым. Мол, Трамп самостоятельно принимал решения, даже если и неправильные. А Байден всегда полагался на мнение своих советников.

К слову, ранее стало известно, что США рассматривают возможность заключения соглашения с Беларусью, которая предусматривает ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Переговоры могут уменьшить влияние России на Беларусь, предоставляя Лукашенко больше свободы действий.