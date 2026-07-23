США "готовы к действиям", если появится шанс достичь соглашения по Украине, – Рубио

Президент США Дональд Трамп считает войну России против Украины "бессмысленной" и готов приложить усилия для ее прекращения, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает The Guardian.

Какова сейчас позиция США по поводу переговоров?

Рубио попросили прокомментировать заявления российской стороны после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также утверждения о том, что США якобы не должны поставлять оружие Украине.

В ответ госсекретарь США отметил, что не признает таких заявлений, а американская политика в отношении Украины не изменилась.

Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую возможную конструктивную роль, чтобы прекратить войну, и для того, чтобы прекратить эту войну, понадобится то, с чем могут согласиться и Россия, и Украина,

– сказал Рубио.

Он подчеркнул, что достичь такого результата невозможно ни во время пресс-конференции, ни в рамках одной встречи. По словам политика, это потребует длительной работы.

Марко Рубио также напомнил, что предыдущие усилия команды Трампа не дали результата. В то же время, если обстоятельства изменились и теперь появился шанс достичь договоренностей, Вашингтон готов вновь присоединиться к этому процессу.

Больше всего президента волнует, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились убийства, чтобы Украина могла жить в мире, а украинцы вернулись домой и восстановили свою страну. Также он не хочет, чтобы молодые россияне гибли на поле боя по 5000 человек каждую неделю,

– пояснил Марко Рубио.

К слову, 23 июля Владимир Зеленский заявил, что обсудил с спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом возможность новой встречи. По его словам, Вашингтон подготовил несколько предложений по завершению войны и хочет обсудить их что с Украиной, что с Россией.