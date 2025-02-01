Россия хочет переговоров не о территориях, а о "первопричинах войны", – ISW

Администрация Дональда Трампа настаивает на мирных переговорах между Украиной и Россией. В Институте изучения войны очертили, какие могут быть ожидания России от этого.

Российский пропагандист научный директор дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов считает, что администрация президента США Дональда Трампа "слабая" и больше подвергается запугиванию демонстрацией силы со стороны России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Кремль не собирается идти на компромисс

По информации ISW, он считается хорошо осведомленным и авторитетным относительно внешнеполитических целей и задач Кремля, хоть и не занимает официальной должности в правительстве.

Лукьянов убежден, что предметом для будущих мирных переговоров по Украине является не территории, а устранение "первопричин" войны. По его словам, это "расширение НАТО в Восточную Европу в 1990-х и в начале 2000-х годов".

Он также затронул и тему территорий. Лукьянов сказал, что там "все понятно: сколько возьмешь, столько и получишь". Это еще раз демонстрирует нежелание Кремля уступать и искать компромисс.

В ISW считают, что Кремль, вероятно, хочет, чтобы мирные переговоры с Трампом начались с признания "претензий" России в отношении украинских территорий. В частности, и тех районов, которые не находятся под контролем России. После этого должны начаться дискуссии, которые должны сосредоточиться на "коренных причинах" войны.

Трамп уважает непоколебимых

По словам Лукьянова, главным требованием России на предстоящих переговорах с Трампом будет "изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе" и "отказ от ряда положений, на которых основывается существование и функционирование НАТО". Кроме этого, Россия стремится обсудить возможность уменьшения военного присутствия НАТО вдоль границ России.

Лукьянов также утверждал, что Трамп может пойти на компромисс и удовлетворить требование Путина о выводе войск НАТО из Восточной Европы.

По его словам, американский президент "уважает только тех, кто демонстрирует непреклонность".