Рубио озвучил ключевое условие для прекращения войны в Украине

Будущие переговоры между Россией и США должны сосредоточиться на том, какие шаги Москва готова предпринять для завершения войны в Украине. В то же время такой же вопрос должен быть задан и официальному Киеву.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

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Почему США проголосовали против резолюции ООН

Рубио отметил, что на заседание Генассамблеи США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала Россию за войну в Украине. По его словам, она была "антагонистической" и противоречила усилиям, которые были направлены на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и прекратить войну.

Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться. Если она хочет быть полезной в XXI веке, ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов,

– заявил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что в этом контексте Дональд Трамп "четко дал понять, что хочет закончить войну", ведь он хочет положить конец человеческим смертям.

В то же время Рубио назвал неблагоприятным "что-то антагонистическое в ООН к любой стороне".

"Мы пытались посадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели оставаться дальше на своей позиции. Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень справедливой формулировкой и преимущественно говорит о том, что "война – это ужасная вещь". Я считаю хорошим, что нам удалось сделать в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето", – отметил госсекретарь США.

Может ли война завершиться за несколько недель

Госсекретарь США снова назвал Трампа "президентом мира" и предположил, что война в Украине может завершиться уже через несколько недель.

По мнению Рубио, для этого необходимо посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с России. Он отметил, что на прошлой неделе американская делегация уже встречалась с представителями РФ, и главным вопросом встречи был: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?"

Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг – встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну,

– отметил Рубио.

Он добавил, что такой же вопрос нужно будет поставить Украине, ведь остановить войну невозможно, если обе стороны выступают против этого.

Очевидно, мы должны поставить Украине тот же самый вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это