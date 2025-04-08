Даже несмотря на неудачи: что сдерживает Трампа от выхода из переговорного процесса по Украине

Администрация Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению огня. Однако страна-агрессор не имеет таких планов. Несмотря на это президент США не выходит из переговорного процесса.

Сценарий выхода Трампа из мирных переговоров можно рассматривать, однако это очень маловероятно. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что на это есть одна причина.

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Это связано с Китаем

Максим Джигун отметил, что если Трамп выйдет из переговорного процесса по войне России против Украины, то это будет демонстрировать, что США не могут решить, казалось бы, региональную войну. Россия в военном плане и близко не стоит с американскими мощностями, тем более – в экономическом.

Так что тогда говорить о взаимодействии Трампа с Си Цзиньпином? Лидер Китая, кстати, пока не демонстрирует готовности к тому, чтобы уменьшать пошлины, отказываться от них, демонстрировать какую-то готовность к конструктивному диалогу с Трампом. Не с позиции силы, а с позиции каких-то уговоров. Поэтому, по моему мнению, пока нет признаков, что Трамп полностью отойдет от этой истории,

– считает он.

Есть возможность, что впоследствии американский президент введет новые пошлины, дополнительные санкции против российского теневого флота, еще больше ограничит их способность завозить товары двойного назначения. Легкий путь для Трампа – продолжать усиливать давление на Россию.