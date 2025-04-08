Сценарій виходу Трампа з мирних переговорів можна розглядати, однак це дуже малоймовірно. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що на це є одна причина.

Дивіться також Перша світова тарифна війна: як нові мита Трампа струсонуть світ і чому це шанс для України

Це пов'язано з Китаєм

Максим Джигун зазначив, що якщо Трамп вийде з переговорного процесу щодо війни Росії проти України, то це демонструватиме, що США не можуть владнати, здавалось би, регіональну війну. Росія у військовому плані і близько не стоїть з американськими потужностями, тим більше – в економічному.

То що тоді говорити про взаємодію Трампа із Сі Цзіньпіном? Лідер Китаю, до речі, поки не демонструє готовності до того, аби зменшувати мита, відмовлятися від них, демонструвати якусь готовність до конструктивного діалогу з Трампом. Не з позиції сили, а з позиції якихось вмовлянь. Тому, на мою думку, наразі нема ознак, що Трамп повністю відійде від цієї історії,

– вважає він.

Є можливість, що згодом американський президент запровадить нові мита, додаткові санкції проти російського тіньового флоту, ще більше обмежить їхню здатність завозити товари подвійного призначення. Легший шлях для Трампа – продовжувати посилювати тиск на Росію.