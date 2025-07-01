Тогда будет прогресс: кто может заставить Путина к настоящим мирным переговорам

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не хочет затягивать переговоры с Украиной и готова к следующим встречам. Однако, поспешил добавить, что "стоит учитывать положение дел на земле".

Сейчас переговоры между Киевом и Москвой в патовой ситуации. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Дональд Трамп также не знает, как выйти из этого тупика.

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О чем действительно могут договориться на переговорах

У России и Украины кардинально разные позиции. Однако, в этом контексте, интересно заявление российского диктатора, который сказал, что "любые разногласия можно преодолеть".

Это заявление сделано специально для Трампа. Во время последних выступлений Путин посылал позитивные сигналы президенту США, мол, Россия готова договариваться, переговоры надо продолжать,

– отметил политолог.

Можно предположить, что сторонам все-таки удастся договориться о третьем раунде переговоров в Стамбуле. Но позиции стран вообще невозможно совместить, по ним не получится найти компромисс. Например, говорится о статусе оккупированных территорий, членстве Украины в НАТО и ряде других пунктов, по которым уступки невозможны.

Пока наиболее реалистичный вариант, который еще раньше предлагала Украина, – договариваться о прекращении огня. Похожее решение мы видели в противостоянии Израиля с Ираном.

Это также непросто. Надо определить процедуры, гарантии, контрольные механизмы и многое другое. Но здесь по крайней мере можно договориться,

– добавил Владимир Фесенко.

Если же все-таки примут решение продолжать попытки совместить позиции Украины и России, то такой переговорный процесс может затянуться на годы. Более того, никто не даст гарантии, что он приведет к результатам.

Единственное, с чем можно согласиться в заявлении Пескова, – это с его словами о необходимости более активного участия США в мирном процессе. Без этого выйти из тупика вообще не удастся. Часть администрации Трампа понимает, что надо давить на Россию, заставлять Путина к прекращению огня, но сам президент США и его близкое окружение – этого боятся.

Кто может заставить Путина к переговорам

Даже без санкций американцы могут заставить Путина к переговорам, тогда будет прогресс. Заявление Пескова свидетельствуют о том, что Россия не хочет ничего менять. Она надеется, что США надавят на Украину, но этот вариант не сработает.

Кремль усиливает атаки по мирным украинским городам. Это делается для того, чтобы повлиять на Украину, но такие попытки тщетны. Пока россияне верят в иллюзию победы, но на самом деле они ведут войну, которую не могут выиграть.

Если не будет активных действий со стороны Соединенных Штатов, то мы вряд ли увидим хоть какие-то сдвиги в переговорном процессе,

– подчеркнул политолог.

Заметим, спецпредставитель Трампа Кит Келлог ответил на заявление Пескова, в котором тот критиковал Киев и Вашингтон в затягивании переговоров. Политик отметил, что это Россия должна прекратить затягивать время и перестать бомбить мирные украинские города. Он в очередной раз призвал Кремль к прекращению огня.