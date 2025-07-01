Зараз переговори між Києвом і Москвою у патовій ситуації. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Дональд Трамп також не знає, як вийти з цього глухого кута.

До теми Не все так добре: закиди Пєскова у бік США свідчать лише про одне

Про що справді можуть домовитися на переговорах

У Росії та України кардинально різні позиції. Однак, у цьому контексті, цікавою є заява російського диктатора, який сказав, що "будь-які розбіжності можна подолати".

Ця заява зроблена спеціально для Трампа. Під час останніх виступів Путін надсилав позитивні сигнали президенту США, мовляв, Росія готова домовлятися, переговори треба продовжувати,

– зауважив політолог.

Можна припустити, що сторонам все-таки вдасться домовитися про третій раунд переговорів у Стамбулі. Але позиції країн взагалі неможливо поєднати, щодо них не вийде знайти компроміс. Наприклад, мовиться про статус окупованих територій, членство України в НАТО й низки інших пунктів, щодо яких поступки неможливі.

Поки найбільш реалістичний варіант, який ще раніше пропонувала Україна, – домовлятися про припинення вогню. Схоже вирішення ми бачили у протистоянні Ізраїля з Іраном.

Це також непросто. Треба визначити процедури, гарантії, контрольні механізми та багато іншого. Але тут принаймні можна домовитися,

– додав Володимир Фесенко.

Якщо ж все-таки ухвалять рішення продовжувати намагання поєднати позиції України та Росії, то такий переговорний процес може затягнутися на роки. Ба більше, ніхто не дасть гарантії, що він призведе до результатів.

Єдине, з чим можна погодитися у заяві Пескова, – це з його словами про потребу більш активної участі США у мирному процесі. Без цього вийти з глухого кута взагалі не вдасться. Частина адміністрації Трампа розуміє, що треба тиснути на Росію, змушувати Путіна до припинення вогню, але сам президент США та його близьке оточення – цього бояться.

Хто може змусити Путіна до переговорів

Навіть без санкцій американці можуть змусити Путіна до переговорів, тоді буде прогрес. Заява Пескова свідчать про те, що Росія не хоче нічого міняти. Вона сподівається, що США натиснуть на Україну, але цей варіант не спрацює.

Кремль посилює атаки по мирних українських містах. Це робиться для того, щоб вплинути на Україну, але такі намагання марні. Поки росіяни вірять в ілюзію перемоги, але насправді вони ведуть війну, яку не можуть виграти.

Якщо не буде активних дій з боку Сполучених Штатів, то ми навряд чи побачимо хоч якісь зрушення у переговорному процесі,

– наголосив політолог.

Зауважимо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог відповів на заяву Пескова, у якій той критикував Київ і Вашингтон у затягуванні переговорів. Політик наголосив, що це Росія має припинити затягувати час й перестати бомбардувати мирні українські міста. Він вкотре закликав Кремль до припинення вогню.