В России назвали сигналы Трампа по миру "неинтересными", а Зеленскому посоветовали не "затягивать"

У Путина заявили, что пока не услышали от команды Трампа никаких предложений по завершению войны, которые бы заинтересовали Россию. Василий Небензя призвал Зеленского не затягивать с переговорами.

Во время прямой линии глава Кремля назвал условия, на которых готов говорить о том, чтобы не заморозить войну, а, якобы, завершить ее. Пока никакие сигналы о заключении мира, которые поступают от новой американской администрации, не заинтересовали Москву. Об этом заявил постпредставитель России в ООН Василий Небезня в интервью пропагандистам, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Кремлю "неинтересны" сигналы от Трампа о мире

По словам Небензи, от команды Трампа поступали "неоформленные непонятные сигналы о готовности к чему-то". Также в Кремле не воспринимают всерьез "сигналы о каких-то договоренностях", которые идут от украинской стороны.

Вопрос в том, что когда наконец Зеленский, допустим, сможет захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним,

– цинично заявил Небензя.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к завершению какой-либо фазы конфликта.

Ранее Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной. Также он сказал, что будет ждать встречи с Путиным, чтобы положить конец войне.

В команде республиканца неоднократно выдвигали возможные сценарии завершения войны в Украине. Обычно они предусматривали замораживание конфликта на линии боевого соприкосновения, отказ Украины от вступления в НАТО и гарантии безопасности для нее.