Украина на пороге возможного переформатирования переговорного процесса, – политолог

Сейчас похоже на то, что переговорный процесс между Украиной, США и Россией зашел в тупик. В ближайшее время он может переформатироваться.

Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что определенного прогресса в переговорах все же удалось достичь. Результатом этого является обмен пленными, который состоялся недавно.

Читайте также "Знает, что он банкрот": Трамп рассчитывает на подлую сделку с Путиным

Переговорный процесс могут переформатировать?

По словам Денисенко, достаточно показательной была встреча между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, которая состоялась в начале марта. Тогда последний поставил ультиматум президенту США, что никакие решения по Украине не могут принимать без участия Европы.

Все это произошло после встречи Мерца с главой КНР Си Цзиньпинем, который заметил, что нужно дать равноценный доступ всем сторонам к переговорному процессу. Возможно, Китай не против был бы сюда присоединиться.

Я считаю, что это может дать положительный импульс. Потому что сейчас переговоры в формате Украина – Россия – США фактически зашли в тупик,

– сказал Денисенко.

Мирные переговоры: последние новости