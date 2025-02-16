"Станет шансом на соглашение": Орбан предложил говорить с Россией не только об Украине

Такер Карлсон постоянно берет интервью с одиозными лицами. На этот раз пропагандист позвал Виктора Орбана. Венгерский премьер в очередной раз обвинил НАТО в войне в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Орбана в интервью Такеру Карлсону. Интересно, что и Орбана, и Карлсона не раз называли марионетками Кремля, поэтому стороны обсудили эту фразу.

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"Когда воюют славяне, это серьезно"

Орбан сказал, что с россиянами нужно дружить, хоть они и захватили Венгрию в 1956 году. Он заверил: Путин никогда не нарушал договоренностей.

Премьер даже признал, что Россия напала на Украину. Но сразу уточнил: сделала это для того, чтобы "окончательно остановить продвижение НАТО".

Вы знаете, когда две славянские нации воюют, это серьезно, потому что они обе военные нации. Это трагедия. То, что происходит, это действительно жестоко. Это не просто геополитическая игра, вы знаете, это человеческая трагедия. Поэтому я сказал, что мы должны изолировать их и прекратить убивать, но сейчас западная стратегия заключается в том, чтобы продолжать убивать столько, сколько потребуется,

– считает Орбан.

Он убежден: остановить конфликт нужно, чтобы он не съедал все больше денег и не забирал все больше жизней. Его мнение поддержали Ватикан и Словакия, а теперь и Трамп.

Орбан считает, что меньше чем за год была сделана довольно значимая попытка положить конец войне. Также он уверен, что "война – это не про Украину, а про НАТО", потому что "русские никогда не примут расширение Альянса". При этом Орбан "забыл" сказать о Финляндии и Швеции – самых новых членов НАТО, которые вступили в Альянс уже после полномасштабного вторжения России в Украину. И вступили именно потому, что Россия напала на Украину.

Наконец, премьер Венгрии призвал "реинтегрировать Россию в европейскую систему безопасности, и найти способ экономического сотрудничества, в основном энергетика плюс Украина". А еще вернуть российские банки в систему SWIFT. Такие "более широкие предложения" могут стать "шансом на соглашение". Ведь говорить только о войне в Украине будет, по его мнению, слишком узко.

Зато осуждение России и нарекания Путина Гитлером Орбан считает компрометирующей риторикой.