Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас не заинтересована в том, чтобы прекратить войну. Но можно прикинуть вариант, при котором диктатор Путин мог бы пойти на определенное перемирие.

Смотрите также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю

Может ли пойти Путин на перемирие?

Россия уже потеряла более 1 миллиона 200 тысяч личного состава. Существует мнение, что диктатор Путин не хочет прекращать войну, ведь в случае перемирия ему будет сложно удержать власть. Тогда же будет возникать много вопросов относительно колоссальных российских потерь.

По словам британского полковника, на самом деле диктатор вполне может пойти на перемирие. Он просто начнет рассказывать, что победил в войне. И вряд ли российское население что-то будет ему говорить.

Он уже определил условия "победы" как для российского населения, так и для своего окружения. Это – Донбасс. Если он получит над ним контроль, то сможет начать говорить, что победил НАТО; что "защитил русский народ" и так далее,

– отметил Ингрэм.

Стоит понимать, что Путин уже фактически старый. Он не сможет править Россией на протяжении десятилетий. Поэтому через некоторое время диктатор будет искать себе преемника с похожим мышлением. И угроза со стороны России будет сохраняться на самом деле на протяжении еще многих десятилетий.

Обратите внимание! Британский полковник также убежден, что Украина имеет рычаги влияния, чтобы принудительно усадить Путина за стол переговоров. Но здесь многое зависит от нескольких факторов.

Какова ситуация с мирными переговорами?