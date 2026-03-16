Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 Каналу, що Росія зараз не зацікавлена в тому, аби припинити війну. Але можна прикинути варіант, за якого диктатор Путін міг би піти на певне перемир'я.

Чи може піти Путін на перемир'я?

Росія вже втратила понад 1 мільйон 200 тисяч особового складу. Існує думка, що диктатор Путін не хоче припиняти війну, адже в разі перемир'я йому буде складно втримати владу. Тоді ж виникатиме багато питань щодо колосальних російських втрат.

За словами британського полковника, насправді диктатор цілком може піти перемир'я. Він просто почне розповідати, що переміг у війні. І навряд чи російське населення щось буде йому говорити.

Він вже визначив умови "перемоги" як для російського населення, так і для свого оточення. Це – Донбас. Якщо він отримає над ним контроль, то зможе почати говорити, що переміг НАТО; що "защітіл російський народ" і так далі,

– зазначив Інгрем.

Варто розуміти, що Путін вже фактично старий. Він не зможе правити Росією упродовж десятиліть. Тому через певний час диктатор шукатиме собі наступника зі схожим мисленням. І загроза з боку Росії буде зберігатися насправді упродовж ще багатьох десятиліть.

Зверніть увагу! Британський полковник також переконаний, що Україна має важелі впливу, аби примусово всадити Путіна за стіл переговорів. Але тут багато що залежить від кількох факторів.

Яка ситуація з мирними переговорами?