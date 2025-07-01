В России заявили, что они якобы не хотят затягивать мирные переговоры с Украиной. В то же время там продолжают грезить о достижении своих "целей".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Песков высказался о переговорах

Приспешник Путина заявил, что в России "благодарны" за усилия, которые прилагает Вашингтон и команда Дональда Трампа, чтобы способствовать переговорам по завершению войны России против Украины.

Песков отметил, что сейчас планируется согласовать сроки третьего раунда переговоров с Украиной. По его словам, "до сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров, состоявшихся в Стамбуле". И, когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, наступит время для новой встречи.

Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достичь в ходе "СВО" политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать,

– цинично заявил Песков.

К слову, недавно Дмитрий Песков отметил, что Запад не заставит Россию согласиться на прекращение войны против Украины. Он утверждал, что "только логика и аргументы" могут стать основанием для переговоров, но не экономическое или политическое давление.