Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Дивіться також Пєсков заявив, що санкції не змусять Росію завершити війну проти України

Пєсков висловився про переговори

Посіпака Путіна заявив, що в Росії "вдячні" за зусилля, яких докладає Вашингтон і команда Дональда Трампа, щоб сприяти переговорам щодо завершення війни Росії проти України.

Пєсков зазначив, що наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів з Україною. За його словами, "досі виконувались ті домовленості, які були досягнуті під час другого раунду переговорів, що відбулися у Стамбулі". І, коли будуть виконані всі попередні гуманітарні домовленості, настане час для нової зустрічі.

Тут ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб добитися досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході "СВО" політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати,

– цинічно заявив Пєсков.

До слова, нещодавно Дмитро Пєсков наголосив, що Захід не змусить Росію погодитися на припинення війни проти України. Він стверджував, що "лише логіка й аргументи" можуть стати підставою для переговорів, але не економічний чи політичний тиск.