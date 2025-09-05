Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений относительно мирных переговоров с Украиной. По его словам, уровень переговорной группы якобы "достаточно высокий уже сейчас".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Пескова на Восточном экономическом форуме.

Что Песков говорит о переговорах?

Дмитрий Песков заявил, что работа в "стамбульском формате" может быть продолжена в случае повышения уровня переговоров России с Украиной.

В то же время, по его словам, Владимир Путин очень высоко оценил результативность работы переговорной группы России во главе с Владимиром Мединским.

Песков отметил, что уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высокий уже сейчас.

Напомним, последний раз представители Украины и России встретились в Стамбуле 23 июля 2025 года – на третьем раунде переговоров. В частности, тогда приоритетное внимание уделили гуманитарному треку.

